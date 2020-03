Coronavirus, Casella (Alassio Volta Pagina): "Alcune persone si trovano nell'impossibilità di mettere il cibo a tavola. Necessario un fondo apposito"

"In queste difficili settimane, come giustamente ci impone la drammatica situazione, malgrado il nostro ruolo di Consiglieri di minoranza, ci siamo astenuti da ogni tipo di polemica, lo scopo è quello di affrontare e superare al meglio l’emergenza, senza distinzioni di parte" commenta in una nota Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina.

"Chiunque di noi, in questi giorni, è venuto a conoscenza di situazioni drammatiche di persone davvero in difficoltà. Nessuno è esente da ripercussioni economiche da questa epidemia, ma ci sono alcune persone che ad un tratto, si trovano nell’impossibilità di mettere in tavola il cibo".

"Chiedo quindi all’amministrazione di creare un fondo apposito per questi casi di estrema indigenza con un addetto e un numero di telefono dedicato. Creando una griglia con criteri chiari per averne diritto, si potrebbe dare un contributo o un rimborso della spesa che permetta, alle persone che ne hanno maggiormente bisogno, di comprare i beni di prima necessità come alimenti e medicine, fino a quando gli aiuti del Governo non verranno erogati ai cittadini. Suggerisco di dedicare a questo fondo le risorse derivanti o dall’avanzo di bilancio, o dagli accantonamenti per i contenziosi o comunque da capitoli che non comportino un taglio di servizi al cittadino".

"Ci tengo ad esprimere il mio apprezzamento per la scelta dell’amministrazione di chiudere il molo e i parchi cittadini, ed invito l’amministrazione ad andare oltre e di vietare l’accesso alle spiagge e alla passeggiata lungomare eccezion fatta per chi vi risiede. Invito anche ad una maggiore attenzione al viavai di persone sulle zone collinari - conclude - Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari, le forze dell’ordine, gli operatori della sanità e chi continua a lavorare in settori indispensabili: grazie per quello che state facendo per tutta la città".