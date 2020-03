Finale Ligure, l'analisi di Marinella Geremia: "Il Coronavirus mette a rischio la sopravvivenza delle nostre imprese. Urge una revisione dei tributi"

Marinella Geremia, consigliere capogruppo dello schieramento Lega-Salvini in consiglio comunale a Finale Ligure, analizza la situazione economica che sta colpendo il paese dall'inizio dell'Emergenza Coronavirus a oggi.

Afferma Geremia: "Purtroppo le condizioni attuali mettono a rischio la sopravvivenza delle nostre imprese e con esse la sopravvivenza di tantissimi posti di lavoro visto che l'economia della nostra città si basa principalmente sul turismo. La settimana scorsa ho scritto al Sindaco per avere un incontro con i rappresentanti delle attività economiche ed ieri dopo una riunione capigruppo via Skype tra maggioranza e minoranza, lo abbiamo fissato per lunedì prossimo.

È necessario che i tributi e le imposte locali vengano prorogate o sospese per l'anno 2020 con una eventuale rateizzazione spalmata nei 12 mesi del 2021. Questa è la prima azione concreta che il Comune può fare in attesa delle misure del Cura Italia Abbiamo parlato anche dell'avanzo di Bilancio che dovrà essere destinato alle imprese,ai lavoratori e alle famiglie finalesi.

In questa situazione di emergenza, vengono davanti a tutto il resto! È necessario un confronto continuo con le attività economiche per mettere in atto tutte le misure necessarie al rilancio dell'economia e lo studio di provvedimenti e agevolazioni per sostenere le nostre imprese".