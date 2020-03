Il consigliere Vaccarezza replica alla sinistra e difende l'operato della giunta Toti: "Siamo diventati esempio mondiale nella gestione dell'emergenza"

"In questi giorni, come è normale che avvenga, abbiamo letto ed ascoltato le opinioni e i pareri di molte persone, alcune autorevoli, altre meno, in merito alla situazione Covid19. Il confronto è sempre utile, ascoltare può essere costruttivo e illuminante".

Comincia così la critica del consigliere regionale loanese Angelo Vaccarezza nei confronti dell'opposizione nel consiglio regionale ligure: "In questi giorni buona parte della Sinistra ligure ha tirato fuori il peggio di sé, o forse semplicemente ha ricordato ancora una volta nelle parole la propria essenza. Fin dall'inizio di questa emergenza, molti compagni non sono stati in grado di essere né di aiuto né tanto meno di supporto".

Il consigliere difende quindi l'operato della giunta regionale e le sue misure. Non ultima la consegna delle mascherine dalla Cina e l'uso della nave per i degenti: "Regione Liguria in questi 5 anni è diventata un esempio a livello nazionale. Dalla capacità di utilizzare i fondi di Protezione Civile della ricostruzione per mitigare i rischi futuri, all'esempio più eclatante, portato a modello di capacità e concretezza: la ricostruzione del Ponte Morandi. In queste ore siamo diventati sempio a livello mondiale per essere stati in grado di convertire, in tempi record, una nave da crociera a nave ospedale. Abbiamo ottenuto, grazie alla nostra credibilità e alle nostre relazioni internazionali una fornitura di cinque milioni di mascherine, in lotti di un milione alla volta, che verrà distribuita secondo criteri assolutamente imparziali su tutto il territorio regionale".

"Invece di leggere apprezzamenti, o forse meglio non leggere nulla, da parte di chi nulla ha fatto in queste settimane - continua Vaccarezza -, mi tocca assistere al teatrino di rappresentanti della Sinistra, quelli che sono stati capaci di farci avere gli apparati protettivi fatti di carta igienica, tanto per individuarli meglio".

"Ho letto, da parte di alcuni di loro, illazioni vergognose, proprio loro che anche durante l'emergenza alluvionale facevano campagna elettorale. Accuse dai rappresentanti di una coalizione il cui Presidente andava per funghi durante lo svolgimento de Consigli Regionali (da cui la foto). Io non mi aspettavo certo i complimenti da loro, ma un dignitoso silenzio si" afferma l'esponente di 'Cambiamo!'.