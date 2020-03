Cairo, cinque le persone risultate positive al Coronavirus. Altre dieci sono in isolamento

"Emergenza Coronavirus a Cairo Montenotte: la situazione è sotto controllo". Lo comunica attraverso un video postato sulla pagina Facebook del comune valbormidese il sindaco Paolo Lambertini.

"Al momento abbiamo 15 persone in isolamento obbligatorio. Di queste, cinque sono risultate positive (tre sono in via di guarigione e due sono asintomatiche). Le altre dieci sono in isolamento perché hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi. Tutte stanno bene e sono continuamente monitorate dall'Asl e da noi quotidianamente contattate" spiega il primo cittadino di Cairo.

"La situazione è sotto controllo, ma non deve essere un pretesto per abbassare la guardia e uscire. L'attenzione deve rimanere alta. Il contesto è in continua evoluzione e potrebbe peggiorare. Quindi l'appello è sempre il medesimo: state in casa".

"Infine, voglio ringraziare con il cuore l'Asl, i medici di famiglia e i militi della Croce Bianca. Sono loro che danno a noi la sicurezza che ci aspettiamo e che vogliamo" conclude il primo cittadino Lambertini.