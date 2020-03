Sanità, il dottor Torello: "L'associazione 'Amici del San Paolo' andrebbe trasformata in fondazione, cosi da gestire i fondi per i settori meritevoli"

"Quanto tutto sarà passato, credo che la nostra sanità pubblica andrà ripensata, forse rifondata". E' questo il pensiero del dottor Giancarlo Torello, già cardiologo ospedaliero del San Paolo che sottoscrive pienamente il pensiero del collega Luca Corti, Presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Savona.

"Sicuramente, non ci penserà la Regione a farlo che, come tutti i marinai, "passata la tempesta", penserà a far festa! Magari, una festa elettorale o qualcosa di simile, con l'attribuzione di meriti ed onori non propriamente spettanti, almeno alla parte politica".