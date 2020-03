Su Change.org la petizione del Comitato Civico Valbormida per salvare l'ospedale di Cairo Montenotte

"Riapertura immediata ospedale Cairo Montenotte". E questo il nome della petizione lanciata su Change.org dal Comitato Civico Valbormida, un gruppo formato da persone della società civile e apolitiche. La raccolta firme è indirizzata alla Regione Liguria ed è promossa da cittadini di diversi comuni della Valbormida, da Cairo Montenotte a Carcare, Altare, Cengio, Millesimo, Murialdo, a Osiglia, Roccavignale, Plodio.

"Riteniamo errata la scelta della giunta regionale della Liguria, nel pieno di una emergenza sanitaria, di chiudere l'ospedale di Cairo Montenotte - si legge nella petizione - Tale nosocomio rappresenta un presidio sanitario imprescindibile per gli oltre 40.000 abitanti di un territorio come la Val Bormida, estremamente disagiato e con una forte presenza di popolazione anziana".

"Inoltre, la configurazione territoriale è a rischio idrogeologico con forti criticità nella viabilità. Mentre gli altri ospedali savonesi vengono dedicati come Albenga e pare del San Paolo di Savona alla cura del Coronavirus. Pietra Ligure e Cairo Montenotte possono rappresentare presidi 'no-Covid' per le prestazioni di base e le cure ordinarie dei cittadini, se pur ridotte, evitando cosi la congestione dei plessi dedicati alla cura del virus e anche riducendo anche le possibilità di contagio. Abbiamo lanciato una petizione per poter dar voce a tutti i cittadini valbormidesi". concludono i promotori dell'iniziativa.