ASD RunRivieraRun, nasce "La Rete della Parola" per far fronte alla solitudine causa Covid-19

L'Asd RunRivieraRun nel 2014 ha avviato il Progetto “Socializzazione e Benessere”. Si tratta di un progetto sociale che mira a coinvolgere persone di qualsiasi età per fare in modo che non si sentano sole, ma socializzino attraverso l’incontro con altre persone per camminare, correre o semplicemente partecipare a momenti di aggregazione.

In questo difficile periodo, a causa dell’emergenza COVID-19, è impossibile socializzare fisicamente e desideriamo fornire una soluzione che sia in linea con il nostro progetto: Socializzazione e Benessere, cercando di far socializzare le persone e di renderle attive con una semplice chiacchierata al telefono, via email o via Skype con il servizio "La Rete della Parola".

Questo a nostro avviso apporterà un riscontro positivo anche sulla parte legata al Benessere che, si può sviluppare semplicemente con una parola di conforto in questo periodo di solitudine e distacco dagli altri.

Ci sono persone sole di qualsiasi età e noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di aiutarle a sentirsi meno sole con il servizio “La Rete della Parola”.

Che cosa sarà “La Rete della Parola”? L’Asd RunRivieraRun è una piccola società sportiva, dal 4 marzo, come tutti, l’attività associativa è sospesa a data da destinarsi, ma “Noi ci siamo, per chi lo desidera" – fanno sapere i responsabili dell’Associazione -

Vogliamo esserci per tutti, per chi si sente solo, per chi ha bisogno di parlare, di sentire una voce amica, per chi sente la necessità di avere un punto di appoggio in queste dure giornate, perché la solitudine, in situazioni come queste, può diventare una nemica ancora più terribile, per giovani e anziani, per tutti e per qualsiasi cosa.

La Rete della Parola significa mettere a disposizione, via email o telefonicamente, la nostra piccola presenza a chi lo desidera e ne sente il bisogno. Non siamo psicologi, non siamo medici. Siamo solo persone comuni, volontari che mettono a disposizione degli altri il proprio tempo”.

Siamo l’orecchio che vi ascolta e la voce che vi sostiene. Noi ci siamo, è lo slogan di questo servizio, assolutamente gratuito, che l’Associazione di Running e Walking di Finale Ligure e Pietra Ligure, mette a disposizione, attraverso i propri associati e tesserati, di tutti coloro che, la Parola, intesa come unione e scambio, vogliono che continui ad essere uno strumento di vita.

Per contattare “La Rete della Parola” scrivete a info@runrivierarun.it o telefonateci allo 019.6898607. Per chi è attrezzato forniremo anche il ns indirizzo Skype per le Videochiamate e la pagina FB.