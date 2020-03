Coronavirus: FC Group dona 10mila euro al Santa Corona di Pietra Ligure

Sono in tanti ad unirsi alla corsa contro il Coronavirus.

Dopo le donazioni di aziende importanti a livello nazionale anche Fc Group, gruppo operante nel settore immobiliare creditizio, ha deciso di donare 10 mila euro all’Ospedale Santa Corona.

La cifra verrà utilizzata per dare supporto alla Terapia Intensiva dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, aiutando quindi i pazienti colpiti dal COVID19 e tutto lo staff medico dell’ospedale, che da giorni è in piena emergenza.

“Riteniamo che in questo momento dobbiamo unirci tutti in un abbraccio “virtuale” intorno ai malati infetti da coronavirus, a medici e infermieri e all’Italia intera” dichiara Alessandro Pollero presidente di Fc Group, azienda che il suo Head Quarter nazionale a Villanova D’Albenga “cercando di rispettare il più possibile le regole imposte dal nostro governo e aiutando nel nostro piccolo per quanto possibile”.

Riprendendo una frase citata su Go Fund Me – Santa Corona nel cuore “medici, infermieri e personale ospedaliero stanno facendo tutto ciò che è in loro potere. Ora tocca a noi. Anche una piccola donazione può fare la differenza”.