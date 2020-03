Savona, l'Enpa soccorre un giovane airone cenerino caduto dal nido (FOTO)

Iniziata in anticipo, a causa dei noti cambiamenti climatici, la stagione riproduttiva della fauna selvatica, i volontari della Protezione Animali savonese cominciano a dover soccorrere i primi soggetti in difficoltà, malati o feriti o caduti da nidi non raggiungibili.

A Savona, in una zona che Enpa non rivela per maggior sicurezza degli animali, c’è una consistente colonia di aironi cenerini ed un giovane malato è caduto dal nido ed è stato soccorso dai volontari; indebolito da verminosi intestinale è stato liberato dai fastidiosi parassiti ed è ora in cura e rapido accrescimenti (quanto mangia!) in attesa di essere liberato appena autosufficiente.