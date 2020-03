Emergenza Coronavirus, la Liguria quinta regione italiana per incidenza del virus. Oggi la giornata più "nera"

"La Liguria è la quinta regione di Italia per incidenza del virus. I contagi sono in aumento ma tutti hanno avuto, e stanno avendo, cure appropriate. Il picco della malattia, come avevamo previsto, sta raggiungendo il suo culmine". Così il presidente della Regione Giovanni Toti durante il consueto punto stampa serale, insieme all'assessore alla sanità Sonia Viale,in cui sono stati comunicati i dati relativi al contagio da Coronavirus nella nostra Regione.

Sono 1.092 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 129 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 694 sono ospedalizzate, 305 al domicilio e 93 clinicamente guarite (ma restano positive e sono a casa). Dei 1092 positivi, 694 sono ospedalizzati di cui 121 in terapia intensiva. Nel territorio di competenza dell'Asl 1 (provincia di Imperia) le persone ospedalizzate sono 115 (14 terapia intensiva) dell' Asl 2 (Savona) sono 109 (15 terapia intensiva) dell'Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo sono 2, a Villa Scassi 65 (13 in terapia intensiva) dell' Asl 4 sono 27 (10 terapia intensiva) dell'Asl 5 - 58 (13 terapia intensiva). Al San Martino sono ricoverate 119 persone (32 terapia intensiva) al Galliera – 141 (16 terapia intensiva) all'Evangelico – 58 (8 terapia intensiva) mentre al domicilio sono curate 305 persone (27 più di ieri). Le persone clinicamente guarite (ma restano positivi e sono a casa) sono in tutto 93, 11 in più di ieri. Dall'inizio emergenza sono otto le persone (5 in più di ieri) guarite con due test consecutivi negativi. Le persone in sorveglianza attiva 1860 mentre sono decedute, dall'inizio dell'emergenza 119 persone, 28 in più di ieri.

"Ho firmato un' ordinanza con ulteriori restrizioni per il territorio- ha comunicato il governatore- da mezzanotte di stasera a mezzanotte di domenica la chiusura di alcune aree, i sindaci poi decideranno quale zone nello specifico chiudere poiché sono loro che conoscono il territorio e le abitudini delle persone. Troppe persone lo scorso fine settimana sono uscite per passeggiare- ha chiosato Toti- e ciò non lo si può consentire, queste libertà e queste leggerezze non ce le possiamo permettere. Per nessun motivo al mondo bisogna raggiungere le secondo case, questo fine settimana tutti dovranno restare in casa".

Il presidente della Giunta regionale non è favorevole a cambiare le disposizioni relative ai supermercati. "Assisteremmo alla corsa agli acquisti- ha detto Toti- e poi i supermercati sarebbero affollati e quindi chiedo a tutte le catene di distribuzione di aumentare il personale per garantire apertura più estesa affinchè diminuisca la concentrazione delle persone. Più ore sono aperti più le persone si sparpagliano nelle varie fasce. Se il Governo non interverrà la Regione e i sindaci prorogheranno anche a domenica l'ordinanza".

Il presidente Toti poi è intervenuto anche sui posti letto da implementare sul territorio regionale. "La nostra sanità sta facendo sforzi enormi per trovare più letti possibili"-ha sottolineato- e come comunicato dall'assessore Viale domani saranno aumentati i posti di alta intensità, circa 133, mentre aumenteranno di 704 quelli di media intensità.