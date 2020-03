Stella, il sindaco Lombardi risponde alla lettera della minoranza: "Dove eravate il 22-23-24 novembre?"

"Dove eravate il 22-23 e 24 di novembre? Forse lì avevamo bisogno di aiuto veramente".

Non le manda a dire il sindaco di Stella Marina Lombardi ha risposto così alla lettera della minoranza consiliare che chiedeva di aprire il Centro Operativo Comunale e l'attivazione di un servizio di spesa a domicilio per gli anziani.

"Le associazioni del territorio di Stella sono di carattere ludico non assistenziali. Sappiamo come funzionano le associazioni prima di parlarne? Le uniche che hanno la vocazioni in questo senso sono le Croci che però sono in gravi sofferenza per quello che sta succedendo" risponde il sindaco ai consiglieri della lista "Nuova Stella" Vittorio Piccone, Maurizio Donati e Anselmo Biale

"Stella non è un paese di anziani, abbiamo una media sui 45 anni. Non abbiamo nessun tipo di urgenza ed è tutto sotto controllo. Non c'è bisogno di nulla" continua la prima cittadina.

"Mi chiedete di aprire il Coc che mette in campo la protezione civile. Quel punto all'ordine del giorno nel consiglio comunale che non avete votato, uno dei pochi voti contrari" specifica il sindaco.

La prima cittadina di Stella non le ha mandate a dire neanche a riguardo degli attacchi legati all'utilizzo della fascia tricolore: "Sono orgoglioso e fiera di indossare il tricolore quando rappresento i miei cittadini, che piaccia o no il sindaco ha il tricolore. Non mi si tiri in ballo per questa cosa, non lo tollero" conclude il sindaco Marina Lombardi.