Alassio, dematerializzazione delle ricette mediche: via al primo passo

L'obiettivo era ed è limitare occasioni di affollamento presso i centri medici, quello alassino in particolare, ma più generalmente tutti gli studi di medicina di base, per la richiesta delle ricette ripetibili. Si tratta, solo per Alassio che riunisce nella formula del centro salute i locali MMG dei residenti alassini, di una media di 800-1000 ricette/giorno con punte di emissioni documentali e code imponenti in alcune giornate della settimana

Il termine tecnico è: dematerializzazione delle ricette e consente all'utente di recarsi semplicemente in farmacia per il ritiro dei propri farmaci dopo aver preventivamente richiesto le ricette via telefono/sms al proprio medico curante.

"L'iter al momento non è ancora completo - spiegano dall'Amministrazione, ma l'Assessore Viale ha già rassicurato i medici e la popolazione che entro breve sarà operativa la dematerializzazione vera e propria delle ricette attraverso sms. Fino ad allora l'utente potrà comunque richiedere via telefono l'invio delle ricette al proprio medico di medicina generale che le spedirà via e-mail o via pec. Il paziente potrà stamparle e con esse recarsi in farmacia. E' vero presuppone che si sia dotati di pc e di una stampante, ma nella maggioranza dei casi il sistema permette già di saltare un passaggio e di recarsi direttamente in farmacia con la propria ricetta. Così facendo si è iniziata a limitare la presenza dei pazienti agli sportelli di Alassio Salute che, in questo periodo di emergenza sanitaria costituiva comunque un rischio. Molto presto sarà possibile trovare le proprie ricette presso la farmacia e richiederle mediante un codice ricevuto via sms dal proprio medico".