È tornato a casa il borghettino Samuele, da giorni bloccato in Spagna

Si è conclusa nel migliore dei modi l’avventura del borghettino Samuele, da giorni bloccato in Spagna dove si trovava per un master lavorativo insieme ad altri otto connazionali di cui quattro liguri.

Della vicenda si era interessato, nei giorni scorsi, il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa che era riuscito ad aprire un canale di comunicazione con l’unità di crisi della Farnesina e l’Ambasciata Italiana in Spagna.

Questa mattina un mezzo della Protezione Civile di Borghetto, con a bordo l’assessore Celeste Lo Presti e il Capo Squadra Paolo Barigelli, si è recato all’aeroporto di Genova per recuperare Samuele e portarlo a casa. Le limitazioni alla circolazione delle persone e alcuni problemi di salute dei familiari (non legate al Coronavirus) avevano reso problematico il rientro a casa del giovane.

Nonostante Samuele sia stato sottoposto a tutte le verifiche sanitarie al suo rientro in Italia avvenuto nella serata di ieri a Roma, nel riportarlo a casa sono state adottate tutte le precauzioni possibili.

“ Questo è solo uno dei tanti esempi del grandissimo lavoro che sta svolgendo la nostra Protezione Civile da quando è iniziata l’emergenza. Insieme alla Croce Bianca si è creata una splendida sinergia nel servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità come alimenti, medicine e referti medici " dichiara il sindaco Canepa.

Nei giorni scorsi la Protezione Civile ha attivato una raccolta alimentare presso alcuni esercizi del paese e l’associazione "Vivi Borghetto", dimostrando anche questa volta grande sensibilità per quello che sono i bisogni del paese, come già avvenuto per i famosi braccialetti #marinadiborghetto che hanno portato alla dotazione di ben 3 defibrillatori, ha deciso di promuove una raccolta fondi a sostegno della locale Protezione Civile.