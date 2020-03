Emergenza Coronavirus, Toti: "In questi giorni ci giochiamo la sfida contro la malattia"

"I decessi rispetto a ieri sono aumentati di 33 questo è un numero difficile da accettare e ce ne saranno altri. Tutti i quali potevano farcela ce l'hanno fatta grazie alla nostra sanità e per questo orgoglioso del lavoro di tutti i sanitari perché tutti coloro i quali hanno bussato alla porta della nostra sanità hanno trovato le cure". Il governatore ligure Giovanni Toti ha commentato così, attraverso una diretta Facebook, i dati odierni (leggi QUI) relativi all'emergenza sanitaria derivati dal contagio da Coronavirus.

"Siamo ancora in curva in espansione - ha sottolineato Toti - la giornata di oggi si è svolta regolarmente. Le persone stanno comprendendo che dal loro atteggiamento dipende il futuro di questa battaglia. Un momento digrande crescita della malattia. Molti sono al proprio domicilio. Nessuno è rimasto senza le cure di cui avevano bisogno". Per il governatore ligure è fondamentale che tutti i cittadini rispettino quindi le regole: non uscire dalla propria abitazione per motivi futili. "Nessuno dovrà raggiungere le seconde case, non lo si deve fare. In questi giorni ci giochiamo la sfida contro la malattia e se tutti faranno il loro dovere a breve vedremo la luce in fondo al tunnel".

Il presidente Toti ha poi annunciato che stasera, domani e lunedì verranno distribuiti ai capoluoghi di provincia carichi di mascherine le quali poi saranno, a loro volta, distribuite ai vari presidi sanitari. Toti oltre a rivolgere un appello ai cittadini si è anche rivolto all'opposizione, ed in particolare al Partito democratico: "Abbassiamo i toni e le polemiche; io sono sempre aperto al confronto - ha chiosato - ma il Pd ligure sembra che vive in una bolla rispetto al resto del Paese".

Per quanto riguarda invece, i passeggeri della Costa Luminosa, attualmente attraccata al porto di Savona, Toti ha spiegato che si tratta di una situazione che la Liguria non intende gestire da sola e che quindi chiede la collaborazione della protezione civile nazionale. Sono comunque iniziate le operazioni di trasporto delle persone (sia italiane che straniere) che saranno trasferite al loro domicilio. Sulla nave rimarranno in quarantena l'equipaggio e "persone di nazionalità straniera di paesi dove oggi non è possibile arrivare per il blocco dei voli aerei". Per il presidente Toti infine, questo fine settimana occorre più che mai rispettare le prescrizioni imposte: "Siamo sulla Linea del Piave e non possiamo concedere spazio al nostro nemico".