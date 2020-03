Il Coronavirus chiude parchi, cimiteri e i potenziali luoghi di assembramento. I sindaci di Cairo e Cengio: "I controlli saranno intensificati"

Emergenza Coronavirus: chiusura e non accessibilità per tutte le 24 ore dei parchi gioco, delle aree verdi pubbliche e dei cimiteri, in quanto luoghi di potenziale assembramento (dal 21 marzo al 3 aprile). Il comune di Cairo Montenotte si uniforma all'ordinanza numero 9 del 20 marzo 2020 della Regione e successivamente del Ministro della Salute si dispone.

Il provvedimento vieta anche la permanenza nelle piazze e il divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quelle principale.

Spiega in una nota il sindaco di Cairo Paolo Lambertini: "E' obbligatorio rispettare in maniera assoluta queste disposizioni che sono dettate da esigenze di salute pubblica, interesse strettamente personale di tutti noi, delle nostre famiglie, dei nostri congiunti".

"La violazione di queste disposizioni comporta gravi responsabilità e conseguenti sanzioni anche di natura penale. La nostra polizia municipale, di concerto con le forze dell’ordine vigilerà sul'assoluto rispetto senza transigere. I controlli sono e saranno costanti, anche utilizzando gli strumenti di videosorveglianza comunali e verranno intensificati" conclude il primo cittadino cairese.

Situazione medesima anche nel comune di Cengio. Questa la comunicazione del sindaco Francesco Dotta: "Cari cengesi, nella serata di ieri ci sono state notificate l'ordinanza n. 9/2020 della Regione Liguria e l'ordinanza governativa del 20/03/2020, emanata dal Ministro della Salute. Con effetto immediato e sino al 03 aprile 2020, si invita pertanto tutta la popolazione a rispettare quanto sotto evidenziato: non accedere, in quanto luoghi di potenziale assembramento, ai giardini pubblici comunali, agli impianti sportivi in località Isole, ai cimiteri; non utilizzare per passeggiate e/o attività sportive la pista ciclabile di collegamento dalla località Mulino alla frazione Vignali, l'area pedonabile lungo Bormida e la zona naturalistica di località Parasacco (Montaldo/Rosso); chiunque abbia necessità di fare acquisti presso gli esercizi commerciali autorizzati all'apertura (alimentari, farmacie, ecc.) dovrà accedere agli stessi uno per volta, disponendosi in file ordinate e mantenendo la distanza minima di un metro".

"Siamo in un momento di grave criticità, forse non tutti hanno recepito questa evidenza. I numeri di decessi che arrivano quotidianamente dalle zone lombarde dovrebbero farci riflettere. Sono assolutamente consapevole che la limitazione della libertà personale è un grande sacrificio, ma ciò è necessario per esigenze di salute pubblica a tutela di noi stessi, dei nostri famigliari, di tutti i concittadini".

"Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta gravi responsabilità e di conseguenza sanzioni anche di natura penale. Lungi da noi il pensiero di essere repressivi, ma le regole vanno rispettate e a tutti chiediamo collaborazione".

"Come sindaco, per la tutela di tutti, ho chiesto alle varie forze dell'ordine di vigilare in modo collaborativo ed intransigente e a tanto sono impegnato quotidianamente in prima persona con l'ausilio degli amministratori comunali - conclude - I controlli saranno costanti e, come da disposizioni, saranno in ogni modo intensificati. Confido nel vostro senso civico e nella vostra collaborazione".