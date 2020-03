Borgio Verezzi, l'appello di Berro: "Diffidate dei falsi funzionari che suonano al campanello o chiamano al telefono"

Rende noto il consigliere con delega ai servizi sociali del Comune di Borgio Verezzi, Ahmad Berro: "A Borgio Verezzi abbiamo ricevuto qualche telefonata da anziani che sono stati contattati da presunti dipendenti ASL".

A tal proposito tiene a precisare Berro: "Nessun funzionario vi chiama al telefono per chiedere informazioni sulla vostra salute. Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle poste o della Asl, di un ente di beneficenza, dell’Inps, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas, etc. e talvolta un appartenente alle forze dell’ordine"

Conclude Berro: "Prestate molta attenzione perché non sempre l’abito fa il monaco”.