Pluriomicida bosniaco in fuga dalla Germania arrestato ad Andora dalla Polizia Stradale

Il pluriomicida Ajdin Vejsic è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Imperia. Il 30enne di origine bosniaca aveva accoltellato a morte tre conoscenti in Germania, nei giorni scorsi. Da allora era in fuga ma su di lui pendeva un mandato di arresto europeo.

A tradirlo ed a rivelarlo alle forze dell'ordine imperiesi, è stata la macchina una Renault Megane, di colore grigio oggetto di ricerca ed avvistata a Diano Marina, nei pressi di un cantiere. Diramato l'allarme, ne è nato un inseguimento conclusosi poi al casello autostradale di Andora dove era stata allertata anche un'altra pattuglia della Polizia Stradale.



Dopo un primo momento di silenzio, lo straniero ha improvvisamente collaborato, fornendo dapprima i documenti e poi addirittura arrivando a confessare i propri crimini. Infatti, nel corso delle operazioni, il bosniaco, il lingua inglese, ha improvvisamente riferito spontaneamente di aver accoltellato tre suoi conoscenti in Germania al culmine di una lite per problemi di vicinato.

Inoltre, il 30enne ha dichiarato agli agenti di provenire dalla Francia, senza però essere in grado di spiegare dove fosse diretto. Secondo gli accertamenti il soggetto era entrato in Italia passando dal casello autostradale di Ventimiglia, il 19 marzo, alle 18.49. Poi, aveva trascorso la notte in auto presso l’area di servizio di Conioli, a Santo Stefano al Mare. Dati confermati peraltro dallo stesso soggetto.



Gli accertamenti fotodattiloscopici, combinati con i dati presenti nel database Schengen, con le impronte papillari acquisite dalla Polizia tedesca, hanno confermato l'identità del ricercato. A quel punto ottenuto il provvedimento di riferimento dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, Vejsic è stato tratto in arresto e dopo la stesura degli atti di rito associato presso il carcere di Imperia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.