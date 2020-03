Chiusura ospedale di Cairo, Vaccarezza: "Ascoltare Righello che parla di sanità sarebbe come sentire Nerone lamentarsi della puzza di fumo a Roma" (VIDEO)

"Comprendo perfettamente gli abitanti della Val Bormida, vengono da dieci anni di prese in giro - spiega Vaccarezza - vengono da dieci anni di amministrazione regionale che ha depauperato il sistema socio-sanitario della nostra regione, che ha chiuso sistematicamente servizi, l'amministrazione regionale che deaziendalizzato il Santa Corona tentando poi di fargli perdere anche il DEA di secondo livello. Se non ci credete andate a vedere la delibera votata dall'amministrazione regionale del sindaco Briano poco prima dell'avvento del sindaco Lambertini, che ha smantellato il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga facendolo diventare un pronto punto di primo intervento e che ha chiuso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Cairo. Sì, perché l'ospedale San Giuseppe di Cairo non ha più un Pronto Soccorso perché, non in un momento di difficoltà, non in un momento di crisi, non in un momento in cui bisognava fare scelte difficili ma che temporaneamente ci avrebbero tolto dei servizi, ma in un momento in cui si poteva programmare ha tolto il Pronto Soccorso dicendo che un punto di primo intervento era più che sufficiente per la gente di Cairo Montenotte".