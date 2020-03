Savona, la Costa Luminosa è in porto: si attende la riunione in Prefettura per lo sbarco

La Costa Luminosa è arrivata in porto a Savona nelle prime ore del mattino, intorno alle 6.00 ed ora per le operazioni di sbarco si attende la riunione operativa che si svolgerà in Prefettura.

La nave al momento a bordo ha ancora circa 718 passeggeri più l'equipaggio, sono infatti sbarcati circa il 50% dei passeggeri.

Sotto la supervisione delle autorità locali francesi, tra giovedì e venerdì sono stati fatti sbarcare a Marsiglia un totale di 719 ospiti, di varie nazionalità, che sono stati accompagnati direttamente ai loro voli e transfer, organizzati dalla compagnia, attraverso un cordone sanitario di isolamento.

In mattinata quindi i primi a entrare sulla nave saranno i medici dell'autorità sanitaria marittima che poi faranno la valutazione. Nella riunione in Prefettura verrà deciso cosa fare sul rimpatrio degli stranieri di 32 nazionalità diverse.

Lo sbarco sarà naturalmente protetto e in sicurezza per i passeggeri della nave che saranno immediatamente trasferiti tramite mezzi dedicati presso le loro residenze italiane o rimpatriati senza poter circolare liberamente in città e nell'arco di 48 ore termineranno le operazioni in base al rigido protocollo, non verrà effettuata quindi la quarantena nel porto savonese.

La preoccupazione era nata in quanto erano stati sbarcati tre italiani positivi al Coronavirus, di cui uno è deceduto e quindi si teme che a bordo ci siano ulteriori persone contagiate. Lo scorso 8 marzo infatti era stata fatta scendere dalla Costa una coppia di piemontesi a San Juan de Portorico poi risultata positiva ed era deceduto un modenese a Tenerife.