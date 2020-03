Terapia intensiva dell'ospedale San Paolo di Savona. Dottor Brunetto: "Aiutateci ad aiutare" (FOTO E VIDEO)

"Fate una bella cosa, voi che potete stare a casa, fatelo. Aiutateci ad aiutare".

Questo l'appello del direttore del dipartimento di emergenza dell'Asl Brunello Brunetto lanciato all'interno del reparto di terapia Intensiva dell’ospedale San Paolo di Savona.

"Come vedete ci sono 7 pazienti in questo momento con polmonite da Covid, sono assistiti dal punto di vista ventilatorio. La terapia intensiva è un'ultima risorsa possibile di un ospedale per pazienti" specifica il dottore.

"Quelli che vedete sono medici e infermieri che anche loro hanno una casa, una famiglia, ma sono qui tutti giorni, mattine, pomeriggi, notte, festivi, per assistere i pazienti che in questo momento hanno come ultima risorsa di essere ventilati, intubati, assistiti dal punto di vista renale e cardiocircolatorio" continua Brunetto.

"Sono persone che starebbero volentieri a casa, ma in questo momento sono qui ad assistere persone che potrebbero essere i nostri parenti o amici, potremmo essere noi" conclude il direttore.