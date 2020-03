Chiusura parchi e giardini e sport solo vicino a casa: le ulteriori restrizioni dei comuni savonesi

La nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza con le misure per il contenimento del'epidemia da Covid-19 ha portato tutti i sindaci ad emettere le ordinanze relative alle diverse chiusure sul territorio comunale oltre ad attenersi alle disposizioni ministeriali.

Per quanto riguarda le misure relative allo sport all'aria aperta è stato interdetto l'accesso ai parchi e ai giardini pubblici.

Sarà consentita l'attività motoria solo in prossimità della propria abitazione, purché venga rispettato il canonico metro di distanza.

Di seguito (l'ordinanza completa QUI ) le ulteriori restrizioni comune per comune dei sindaci del savonese oltre alle chiusure sopra indicate. Alcune amministrazioni avevano già messo in atto le chiusure nei giorni scorsi.

Albissola Marina: A seguito delle nuove disposizioni il Sindaco ha emanato una nuova ordinanza (Ordinanza 22 del 21 Marzo 2020) con ulteriori restrizioni. In particolare si segnalano le seguenti chiusure: del Lungomare degli Artisti, dei moli situati sul lungomare; dell'accesso alle spiagge, dei due cimiteri comunali oltre a tutti i parchi pubblici comunali. Tutte le attivita commerciali rimarranno chiuse nelle giornate di domenica 22 e domenica 29 marzo 2020. Le attivita motorie sono permesse solo in caso di estrema necessità fisiologica. Il mercato settimanale rimane sospeso come da precedenti provvedimenti.

Albisola Superiore: Chiuse la passeggiata E.Montale, le spiagge e i sentieri

Andora: spiagge e moli chiusi

Celle: Chiuse la passeggiata a mare, la galleria Crocetta, tutti i lungomari, le spiagge, le scogliere e i moli

Cengio: non utilizzare per passeggiate e/o attività sportive la pista ciclabile di collegamento dalla località Mulino alla frazione Vignali, l'area pedonabile lungo Bormida e la zona naturalistica di località Parasacco (Montaldo/Rosso)

Finale Ligure: interdetto l'accesso presso le seguenti aree pubbliche nelle frazioni di Perti a partire dall'intersezione fra la Via Don Scarrone con la Via Calice, di Verzi, a partire dall'intersezione fra la Via per Verzi e la Via Calvisio, e in alcuni punti caratteristici di Varigotti come Piazza dei Pescatori, Piazza del Mare ed il molo, così come quello di Finalpia.

Loano: chiuso l'arenile del territorio comunale, i moli, i giochi per bambini e attrezzature sportive

Quiliano, Vado Ligure e Bergeggi: vietato l'accesso a sentieri escursionistici, passeggiate a mare e in collina e spiagge

Savona: chiuse le spiagge

Tovo San Giacomo: chiuso lo spazio antistante al Museo dell'orologio da Torre a Bardino Nuovo.

Varazze: Il sindaco Alessandro Bozzano ha disposto la chiusura dell'area portuale, delle spiagge e dei moli, la passeggiata a mare e lungomare Europa e l'ex campo Pino Ferro, oltre alle località Madonna della Guardia, crocetta di Castagnabuona e Cantalupo, prati delle Muggine, Alpicella e Faie.

AGGIORNAMENTI IN CORSO