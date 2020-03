Coronavirus, Vaccarezza: "Ridurre allo stretto necessario gli acquisti on line per evitare un sovraccarico di lavoro nelle consegne a domicilio"

"In questi ultimi tempi, chi non deve uscire per recarsi a lavorare, si trova a fare i conti con una quotidianità che spesso non riconosce come sua - prosegue Vaccarezza - Chi sta fuori casa per lavoro, prima di accettare questo cambiamento affronta qualche momento di adattamento e cerca di viverlo in maniera differente. Sono aumentati moltissimo gli acquisti on line, per esempio. Negli ultimi giorni, ho ascoltato gli appelli dei lavoratori delle ditte di logistica e trasporti. Amici, vi chiedo di ridurre allo stretto necessario gli acquisti on line, in modo da evitare un sovraccarico di lavoro per chi lavora alle consegne a domicilio. L'acquisto di merci non necessarie, non fa che aumentare i rischi di contagio non solo chi vi consegnerà la merce, ma anche i vostri".

"Questi ragazzi lo fanno con senso del dovere: il loro lavoro, può essere d’aiuto alle nostre comunità: ad esempio, per la consegna dei prodotti farmaceutici, dei medicinali - continua ancora il consigliere regionale - I corrieri in questi giorni trasportano alimentari, merce deperibile, ma anche tutto quello che i consumatori comprano on-line. Spesso si tratta di consegne non indispensabili, che potrebbero essere rimandate. Molti acquisti poi potrebbero essere effettuati nelle attività del territorio una volta terminato il periodo di isolamento per dare modo all'economia dei nostri comuni di ripartire per tornare alla normalità. Molte aziende del trasporto merci hanno adottato comportamenti virtuosi, che azzerano il contatto fra i lavoratori e i clienti. Non tutte però hanno la possibilità di farlo".