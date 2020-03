Emergenza Coronavirus, il sindaco di Albenga Tomatis scrive alla cittadinanza: "Né Asl né Regione ci hanno mai comunicato il numero di pazienti positivi in città"

Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, scrive una lettera aperta alla cittadinanza ingauna.

"Cari Concittadini - esordisce il sindaco - come molti altri sindaci del territorio ricevo quotidianamente richieste circa il numero dei pazienti positivi al Coronavirus presenti in città. Questo è un dato che né Asl né Regione ci hanno mai comunicato. Se un cittadino viene ricoverato in Ospedale e trovato positivo al Covid 19 l'esito è riferito al paziente e alla sua famiglia, ma non viene informato nemmeno il suo medico curante, ne tantomeno il sindaco del suo Comune di residenza . Quello che Asl comunica al Sindaco è la prescrizione di adottare un'ordinanza di quarantena obbligatoria nei confronti delle persone che hanno avuto contatti con un soggetto positivo, senza specificate chi, se sono più di uno e dove sono avvenuti i contatti (quindi potrebbe essere successo anche fuori Albenga), a questi vanno aggiunti i moltissimi cittadini in quarantena 'volontaria' o 'consigliata' dal proprio medico".