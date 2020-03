Lettera al direttore: "Piu rispetto e dignità per i portuali savonesi"

Buongiorno, sono Ettore Ronco, socio della Compagnia Pippo Rebagliati Savona (Compagnia Unica Lavoratori Portuali). Vi scrivo perchè ritengo sia doveroso rimarcare che esiste anche una realtà portuale a Savona spesso dimenticata, la Culp, che opera da moltissimo tempo, alla pari di quella genovese, nello scalo savonese e viene ricordata dagli organi di stampa solo quando si deve rimarcare in evidenza qualche evento delittuoso. Ad esempio, venerdi 20 marzo, alcuni quotidiani hanno scritto, cito testualmente, "Portuali con la coca" quando questi due personaggi di portuale non hanno niente se non lavorare come operai per ditte esterne di manutenzione al porto di Vado. Credetemi, è decisamente mortificante sentirsi chiamati in causa per fatti che non ci appartengono. Noi portuali siamo una cosa a sé rispetto alle alte mansioni e ditte che operano in porto, con questo non posso negare che in passato qualche problema lo abbiamo avuto anche noi tra le nostre file, però in questo particolare momento, in cui la mia categoria è in prima linea come molte alte categorie di lavoratori, anche noi stiamo lavorando in condizioni di emergenza.

Voglio ricordare a tutti che il porto di Savona/Vado ha continuato a lavorare a pieno ritmo, notte e giorno, anche quando è iniziata l'emergenza sanitaria: questo per poter far arrivare e partire merci da tutto il mondo. Penso che sia doveroso almeno riconoscere alla Compagnia di Savona ed ai suoi lavoratori il merito dell'impegno che ogni giorno impieghiamo, a rischio della nostra salute e delle nostre famiglie, perchè l'economia di questo paese non si fermi. Nessuno voule riconoscimenti e medaglie, ci mancherebbe, è il nostro lavoro ed il momento è talmente grave che è nostro dovere continuare a svolgere i nostri compiti, però chiedo che ogni tanto sulle testate giornalistiche ai Portuali savonesi sia riconosciuto il merito del lavoro importante che svolgono.

Vedete, in Liguria dalla data dell'accorpamento delle Autorità portuali tra Genova e Savona, la compagnia di Savona è finita nell'ombra quasi a volerla far dimenticare, quasi non se ne debba parlare. Non voglio creare polemiche con i nostri amici genovesi con cui abbiamo un ottimo rapporto e grande stima, chiedo solo che i portuali di Savona abbiamo la loro giusta visibilità che viene riconosciuta agli altri. Voglio inoltre ricordare che in provincia di Savona la Culp è rimasta forse l'unica azienda ad avere quasi 200 lavoratori che, nonostante crisi e disastri metereologici, ha continuato stringendo i denti con mille problematiche a dare lavoro e non per ultimo assumendo, nonostante le problematiche insorte, senza mai licenziare nessuno a costo di essere in sofferenza di bilancio come negli ultimi anni: non abbiamo mai lasciato per strada nessuno.

Non voglio entrare in merito ai due metri di comparazione di notizie di come sono state esposte all'opinione pubblica la gestione delle due navi Costa, Pacifica a Genova con zero positivi e Luminosa con i gravi problemi che noi tutti sappiamo, però guarda caso la nave con piu problemi è stata fatta arrivare a Savona e con questo concludo. Approfitto per ringraziare tutti coloro che operano nella sanità e in tutte le categorie per la loro applicazione e dedizione.

Sarei contento se queste righe fossero pubblicate perchè darebbero un po' di dignità ai portuali e alla compagnia di Savona .

Distinti saluti

Ringraziandovi anticipatamente