Enpa e City Angels Savona in prima linea per aiutare gli animali del circo Millennium

Volontari della Protezione Animali (Marina, Silvia e Claudio) hanno rifornito ieri (sabato) mattina il circo Millennium, bloccato a Savona per il coronavirus, di cibi per gli animali presenti.

Sono stati consegnati frutta, verdure ed ortaggi recuperati – Enpa ringrazia gli esercenti - al mercato ortofrutticolo di Savona, pane, focacce e pizze alla Coop Savona, ritagli di carne da diversi macellai savonesi e crocchette (dotazione Enpa) per lama, asini, pony, dromedari, pappagalli, cani, il canguro ed il coccodrillo.

L’intervento, che si ripeterà nei prossimi giorni, si aggiunge a quelli organizzati da Ambulanze Veterinarie Italia, da Michele Pucci dell’associazione Border Collie Rescue Italia, nonché da diversi privati, che Enpa ringrazia; e si scusa anticipatamente con le altre associazioni intervenute, di cui non è a conoscenza, non citate in questo comunicato.

Anche i City Angels Savona non hanno voluto far mancare il loro aiuto agli animali del circo Millenium: "Eccoci!!! Fieno consegnato! - fanno sapere attraverso la loro pagina Facebook - Domani ci saranno anche 250 kg di fioccato!! Ringraziamo l'azienda agricola Agribello di Bellomi Mattia del Santuario di Savona che ha donato, tramite la ns associazione, 30 balle di fieno!! Prossima settimana arriveranno altre scorte! Poi ringraziamo tutte le panetterie Savonesi che ci hanno regalato il pane secco e la mensa Caritas! Tutti insieme possiamo fare tanto! Questi sono i risultati! Avanti così!!"