Albenga, 13 furti a farmacie e tabaccherie e violazione del Decreto: fermato dai carabinieri

Un cittadino marocchino, pregiudicato, si è reso responsabile di svariati piccoli furti alle farmacie e tabaccherie sia nel centro storico che presso il centro commerciale “Le Serre”.

In totale sono stati contestati 13 reati contro il patrimonio con l’aggravante della recidiva e della violazione del DPCM connesso all’emergenza sanitaria.

Tra gli esercizi colpiti figurano la Farmacia “San Michele” di via delle Medaglie d’Oro, la Parafarmacia “San Michele” in Piazza Marconi, la Tabaccheria “Mazzone” di via Dalmazia, la Tabaccheria “Romano” di via Brescia, la Tabaccheria “Nonsolofumo” presso il centro commerciale “le Serre”, un furto su una Porsche in lungomare Colombo, un danneggiamento di autovettura in via Milano e un furto su autovettura in via Leonardo da Vinci. Alcuni di questi furti sono stati commessi più volte negli stessi esercizi.

L’autore è stato identificato in tutti gli episodi ed è stato rintracciato anche in altri interventi richiesta da cittadini alla Centrale Operativa dei carabinieri per schiamazzi, grida, disturbi di vario genere ed indebiti accessi presso alcuni condomini nel corso della notte.

È stata urgentemente richiesta alla Procura una misura cautelare restrittiva nei confronti dello scriteriato cittadino marocchino. Tale richiesta è attualmente al vaglio dei magistrati.