Borghetto, coppia immortalata dalla webcam sul monte Piccaro. Sindaco Canepa: "Non comportatevi come loro, siate responsabili"

".Ricevo tutti i giorni richieste e segnalazioni per intensificare i controlli per contrastare il fenomeno di coloro che vagano senza giustificato motivo e per tutti i sospetti casi di trasferimento da altre regioni nelle seconde case. I controlli ci sono ma i miracoli non si possono fare. A Borghetto abbiamo migliaia di seconde case e, nella migliore delle ipotesi, 2 agenti di polizia municipale per turno".

Il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa è intervenuto in merito ai controlli sul territorio per prevenire il contagio da Coronavirus e far rispettare il Decreto del Consiglio dei Ministri.

" Comunque, per darvi un dato, nella mattinata odierna la pattuglia della polizia municipale ha riscontrato circa 50 autocertificazione rese da altrettante persone fermate e ha effettuato un sopralluogo in un appartamento in cui si presume che gli occupanti siano arrivati da fuori regione nella notte. Si stanno eseguendo i dovuti approfondimenti verificando anche i dati del sistema automatico di lettura targhe posto agli ingressi del paese. Inoltre stamattina ho personalmente incontrato il Comandante della Stazione dei Carabinieri che era di pattuglia a piedi con un collega e il vice comandante impegnato in un altro servizio di pattugliamento. Le forze dell’ordine stanno quindi facendo il loro dovere con il massimo zelo" continua Canepa.

"Rispettate le ordinanze e uscite di casa solo se strettamente necessario. Ricordo che non si può uscire fuori dal territorio comunale se non per comprovate necessità e che è solo consentita una minima attività motoria limitatamente alle immediate vicinanze del proprio domicilio. Non comportatevi come questi due signori nella foto scattata oggi dalla webcam posta sul Monte Piccaro. Un loro eventuale infortunio, una banale storta o caduta, potrebbe distogliere un mezzo dei soccorritori da altri e vitali interventi. Siate responsabili" conclude il primo cittadino di Borghetto.