Dego, il comitato Fiascolata rinuncia all'evento 2020: "Se l'evolversi della situazione lo permetterà, valuteremo eventualmente di rimandare a settembre"

"Alla luce dei fatti di oggi (ieri ndr), in linea con tutto l'immenso senso di dovere e responsabilità sociale, nonché di profondo rispetto per tutti coloro che operano in ambito sanitario o volontariamente si muovono in opere assistenziali socio sanitarie, il comitato Fiascolata, rinuncia all'evento di quest'anno". Si apre così il post su Facebook con il quale il comitato Fiascolata comunica il mancato svolgimento dell'evento solidale in programma a Dego.