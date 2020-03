Emergenza Coronavirus, Vaccarezza attacca il ministro Boccia: "Persona di scarso valore morale"

"Amici buongiorno. Sono basito. Ho sempre pensato che i nostri governanti romani dovessero essere, per noi cittadini, un punto di riferimento, un porto sicuro dove approdare nei momenti di difficoltà. Ancora una volta, questi hanno dimostrato che nulla delle nostre aspettative risponde a verità". Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza sulla propria pagina Facebook.

"Nei giorni scorsi ho assistito ad un teatrino vergognoso, indegno, la prova regina del fatto che noi Italiani siamo rappresentati da persone assolutamente inadatte a ricoprire i ruoli che hanno - prosegue Vaccarezza - In quest'ultima difficile settimana, molto più delle precedenti, la nostra Liguria è diventata esempio da imitare in tutto il mondo per la gestione dell'emergenza Covid19. In tempo record è stata allestita una nave ospedale, sempre un passo avanti ai decreti trascinando un indolente Governo con l'esempio. Regione Liguria continua a far fronte a questa situazione con molto impegno di tempo, forza ed esperienze. Sono piovute critiche dalle opposizioni, dal PD più che altro: ogni gesto compiuto, ogni passo avanti fatto dal nostro Governatore Giovanni Toti, ogni obiettivo raggiunto, ogni azione è stata strumentalizzata per tentare di svilire, sminuire, deridere. Che uno poi cerca di tacere se la predica arriva da un pulpito degno...dalle alluvioni alla raccolta funghi, mi risulta però che il PD non sia MAI stato all'altezza della sfide che ha affrontato".

"Di Mauro 'Nerone' Righello, paladino della sanità ligure, distrutta dal partito di cui lui stesso fa parte, ho già detto ieri, non merita più spazio - continua il consigliere regionale - È però a livello nazionale dove il PD ha toccato il fondo. Assistere ad una conferenza stampa durante la quale un Ministro di questa Repubblica si appende all'orecchio una mascherina per deridere un Governatore di Regione, vedere il rappresentante della protezione civile che sghignazza divertito è qualcosa per cui non riesco a trovare nemmeno il termine per definirlo. Infimo? Indegno? Squallido? Sono sicuro che se li accanto ci fosse stato Guido Bertolaso, la conferenza stampa sarebbe stata di ben altro spessore; sono convinto che se fosse stato lui il Capo della Protezione Civile, se ne sarebbe andato. Non è questo il modo di parlare agli Italiani".