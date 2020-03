Il Pd Valbormida al fianco del consigliere regionale Righello: "Rispediamo al mittente qualsiasi accusa che è stata sollevata nei suoi confronti"

"Caro Mauro è evidente che quando non si hanno contenuti nè proposte, l’unico modo di farsi notare da parte di una certa classe politica, è quello di buttarla in caciara, in rissa, alimentando falsità e con il mero scopo di allontanare la discussione dai contenuti, terreno sul quale si registra un vuoto assoluto da parte loro - prosegue la nota - Non accettiamo quindi ulteriori strumentalizzazioni e rispediamo al mittente qualsiasi accusa che è stata sollevata nei confronti di Righello".