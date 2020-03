Savona, blitz di polizia locale e polizia sul Priamar. Noi per Savona contraria: "Azzardato pensare che sia stato utile per la salvaguardia della salute"

Il gruppo consiliare Noi per Savona ha espresso la sua ferma contrarietà in merito all'intervento effettuato il 19 marzo da Vigili urbani e da Agenti della Questura per allontanare persone senza fissa dimora dalla spiaggia sotto il Priamar.

"E' quanto meno azzardato pensare che il ¨blitz¨ sia stato utile per la salvaguardia della salute pubblica, in quanto gli occupanti sono stati semplicemente allontanati dalla spiaggia, senza una precisa destinazione. Compare inoltre una strana divisione all'interno dell`amministrazione comunale, in quanto nella stesso momento il Sindaco e l'Assessore ai servizi sociali stavano trattando con la Caritas diocesana per trovare una sistemazione abitativa dignitosa per le persone senza fissa dimora in questo periodo di emergenza sanitaria. Riterremmo a questo proposito molto opportuno che venisse messo a conoscenza della cittadinanza il comunicato emesso al proposito dalla Diocesi, nella sua completezza" conclude il capogruppo consiliare Mauro Dell'Amico.