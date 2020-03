Costa Luminosa a Savona, ferrea Caprioglio: "La nave alla scadenza delle 48 ore deve lasciare il porto"

"Stanno proseguendo gli sbarchi in sicurezza dei passeggeri per il rientro ai propri domicili, ringrazio la Protezione civile nazionale per la gestione dell'emergenza, tuttavia anche nel corso dell'ultima riunione di questa mattina ho ribadito che la nave allo scadere delle 48 ore deve lasciare il porto di Savona, anche se non ha ultimato le operazioni di sbarco".

Questo il commento del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio a margine della riunione in Prefettura che si è svolta questa mattina per definire ulteriormente le operazioni di sbarco dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio presenti sulla Costa Luminosa ormeggiata nel porto savonese.

"Come già avevo scritto in una nota a Regione, Prefettura, Costa Crociere e Autorità di sistema Portuale nel primo pomeriggio di martedì scorso, devo tutelare, in qualità di Autorità sanitaria locale, i miei Cittadini e il perdurare della nave a Savona potrebbe compromettere la situazione del Pronto soccorso e del reparto di terapia intensiva del nostro ospedale San Paolo, qualora dei passeggeri nel corso delle operazioni di sbarco necessitassero di interventi in emergenza" ha specificato la prima cittadina.

Ieri era stato effettuato il trasferimento dei primi passeggeri: 110 italiani (liguri e residenti nelle altre regioni del centro e nord Italia) e 87 cittadini svizzeri, insieme a 2 venezuelani residenti in territorio elvetico.

Per i 55 cittadini italiani, residenti nel centro-sud del Paese (tra cui 6 residenti nelle isole, di cui 4 in Sardegna e 2 in Sicilia), sono state completate le operazioni di sbarco e di partenza.

Nell’arco della giornata, sbarcheranno ulteriori 276 passeggeri europei, il cui rientro al domicilio è stato organizzato direttamente da Costa Crociere. Per quanto riguarda l’equipaggio, delle oltre 800 unità complessive, entro questa sera verranno fatti sbarcare con trasporti protetti 61 italiani, ritenuti non indispensabili per il funzionamento della nave.

L'obiettivo è arrivare, da questa sera con un migliaio di persone a bordo: in gran parte membri dell’equipaggio, oltre a 188 passeggeri residenti in Paesi esteri non raggiungibili a causa del blocco dei voli.

Due passeggeri di nazionalità olandese presenti a bordo intanto sono stati trasportati al Pronto soccorso di Savona. I due pazienti presentavano febbre e livelli bassi di saturazione dell’ossigeno nel sangue.