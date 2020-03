Addetti ai servizi di pulizia in prima linea: "Lavoriamo sette giorni su sette. Trovare le mascherine? Quasi impossibile"

I medici, gli infermieri e gli operatori sanitari stanno lavorando incessantemente da settimane per affrontare l'emergenza coronavirus.



Ma c'è un'altra categoria di lavoratori che sta facendo i salti mortali in questo periodo. Si tratta degli addetti e delle addette alle pulizie. Ad evidenziarlo Ilaria Bongiovanni, che lavora negli uffici come assistente lavori per la cooperativa Coseva, azienda presente anche in provincia di Savona.

"Noi ci occupiamo di pulizie a livello privato e industriale. Alcune aziende in questo momento sono chiuse, ma stiamo lavorando tantissimo in quelle alimentari, che devono sottostare a protocolli di igiene davvero stringenti", ci spiega.

Non solo i normali servizi di pulizia e disinfezione, come di prassi. Adesso è prevista la sanificazione. "Si tratta di irrorare il disinfettante sotto forma di vapore negli ambienti", spiega Ilaria.

Tra i loro clienti diverse aziende del comparto alimentare della provincia, dove si deve intervenire quotidianamente. "Lavoriamo sette giorni su sette, davvero senza sosta. Gli addetti stanno facendo tantissime ore di straordinari. Il vero problema?Ormai non si parla d'altro: le mascherine. Nessuno ce le fornisce e sono introvabili. Tra l'altro servono quelle con i filtri, perché si vaporizzano disinfettanti. La situazione è gravissima. Siamo in grande difficoltà. E non possiamo in alcun modo fermarci o stare a casa".