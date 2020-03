Coronavirus, il sindaco di Borgio Dacquino detta la ricetta: "Maturità, equilibrio, solidarietà, attenzione verso noi e gli altri: solo così possiamo uscirne"

"Stare a casa tutto il resto non ha senso, tutto il resto sono scuse e fughe dalla responsabilità". Così Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi, in un messaggio vocale, avente come oggetto l'emergenza Coronavirus e le precauzioni da adottare, diffuso alla cittadinanza tramite la Polizia Locale.

"Vogliamo seguire le regole del Governo e dell'Istituto Superiore di Sanità - prosegue Dacquino - Ma dobbiamo fare poche cose: non uscire di casa, lavarci le mani, tenere le distanze sociali. Si può parlare tantissimo, ma parlare tantissimo confonde le idee. Si può scrivere sui social, siamo subissati di punti di vista diversi: io credo che l'essenza sia fare quello che serve. Quello che serve è detto dall'autorità di riferimento, infatti, a Borgio Verezzi ribadiamo con forza le nostre linee guida: rispettare le indicazioni dell'autorità, stare a casa".

"Non fare passeggiate perché fanno bene alla salute quando mai ne abbiamo fatte e non uscire dieci volte coi cani o fare la spesa sette volte per la nonna - ammonisce poi il primo cittadino borgese - stare a casa, limitare i movimenti all'essenziale. La nostra Polizia Municipale è sul territorio, gli uffici sono disponibili, ma si sta a casa. Poi è chiaro, bisogna collaborare con l'Asl e al di là di quello che si legge posso dire che con l'Asl 2 abbiamo un'ottima collaborazione: abbiamo le informazioni utili per lavorare sul territorio, non vogliamo avere quelle inutili che sono gossip o pettegolezzo sulle casistiche".