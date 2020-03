Coronavirus, lutto a Borghetto per la scomparsa di Giuseppe "Pippo" Spalla

"L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore di Carla e dei famigliari tutti per la perdita del caro Giuseppe “Pippo” Spalla - il messaggio postato sulla pagina Facebook del Comune di Borghetto dal sindaco Giancarlo Canepa - Il gigante buono che aveva sempre una parola di conforto per tutti non ce l’ha fatta. Possa riposare in pace".