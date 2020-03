Divieto di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui ci si trova: firmata l'ordinanza

Vietato da oggi a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo ha stabilito l'ordinanza, in vigore da oggi, per arginare l’emergenza Coronavirus firmata congiuntamente dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

«È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute» così è specificato nel capo B.

Le disposizioni dell'ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.