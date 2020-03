Gruppo Cassa di Risparmio di Asti: ecco le nuove iniziative messe in atto per i clienti

Nel ribadire l’invito ripreso da ogni istituzione a non uscire di casa per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, informiamo che, per garantire la continuità dei servizi bancari essenziali, Banca di Asti e Biver Banca stanno adeguando le modalità operative e seguono costantemente l’evoluzione della situazione e della normativa.

Per contenere la diffusione del contagio e assicurare la distanza interpersonale di sicurezza, a partire da lunedì 23 marzo le filiali di Banca di Asti e di Biver Banca riceveranno i clienti unicamente su appuntamento.

L’utilizzo delle filiali e delle agenzie è consentito per le sole operazioni urgenti e non differibili.

Alcune filiali potrebbero essere temporaneamente chiuse e altre aperte solo alcuni giorni la settimana. Gli orari, i giorni di apertura e i contatti delle filiali e agenzie sono disponibili sui siti www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it .

Sui siti di Banca di Asti e Biver Banca inoltre, accanto ai contatti, sono evidenziate le Filiali Più, ossia le filiali dotate di strumenti tecnologici per effettuare le principali operazioni bancarie in autonomia. Si tratta di ATM evoluti che consentono, oltre alle normali operazioni di prelievo contante ed estratto conto, di effettuare in totale sicurezza versamenti di contanti e assegni, oltre a diverse operazioni di pagamento operando con la propria carta Bancomat.

L’invito che Banca di Asti e Biver Banca rivolgono ai clienti è di utilizzare il più possibile questi strumenti per ridurre le occasioni di contatto, insieme all’internet banking che permette di effettuare la maggior parte delle operazioni bancarie comodamente da casa propria.

Inoltre, attraverso le piattaforme su computer e grazie alle App per smartphone, è possibile richiedere e ricevere a casa la carta Bancomat, con canone di emissione gratuito.

Banca di Asti segnala che è possibile effettuare donazioni a favore dell’Ospedale di Asti per sostenere la lotta al Covid-19 attraverso bonifico bancario a favore di:

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - TESORERIA ASL AT

CODICE IBAN - IT 74 M 06085 10316 000000007783

CODICE SWIFT BIC22

CAUSALE: “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome, codice fiscale del donatore.

Biver Banca segnala che è possibile effettuare donazioni a favore degli Ospedali per sostenere la lotta al Covid-19 attraverso bonifico bancario a

OSPEDALE DI BIELLA - TESORIERE: BIVER BANCA

CODICE IBAN: IT22Z0609022308000008000088

CODICE SWIFT: CRBIIT2B

CAUSALE: “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome, codice fiscale del donatore.

OSPEDALE DI VERCELLI – CONTO CORRENTE PRESSO BIVER BANCA

CODICE IBAN IT09H0609022308000050505105

CODICE SWIFT: CRBIIT2B

CAUSALE: “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome, codice fiscale del donatore.