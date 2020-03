Arrivata in quota la terza e ultima maxi-campata del nuovo Ponte sul Polcevera (FOTO e VIDEO)

Genova - Dopo 3 giorni di attività preparatorie, completato con successo il sollevamento in quota della terza e ultima maxi-campata tra le pile 10 e 11. L’impalcato della lunghezza di 100 metri per 1800 tonnellate di peso porterà il ponte a 750 metri la lunghezza scavalcando la linea ferroviaria. Dopo la consegna delle pile a febbraio, viene così portato in quota il 75% di lunghezza totale del ponte.

Le immagini del cantiere girate con un drone:

L’operazione è stata portata a termine da PERGENOVA, joint venture tra Salini Impregilo e Fincantieri Infrastrucure, con una iniziale manovra di rotazione di 90 gradi per portare l’impalcato tra le pile tramite l’ausilio dei carrelli telecomandati. Come nei precedenti sollevamenti da 100 m, si sono utilizzati strand jack speciali in gradi di sostenere il peso della maxi-campata. L’operazione di sollevamento, iniziata in mattinata, è durata complessivamente 8 ore, completandosi questa sera.

Il modello fast track adottato nel cantiere del nuovo ponte di Genova permette di lavorare in parallelo nei diversi cantieri creati nell’area per la realizzazione di sottofondazioni, fondazioni ed elevazione delle pile. Grazie a questo modello nei giorni precedenti nell’area sono state assemblate le varie parti dell’impalancato con una sorta di “stabilimento mobile” che ha consentito di portare a termine e di gestire le delicate operazioni di movimentazione e sollevamento in quota anche dell’ultimo impalcato da 100m.

In parallelo nel cantiere si stanno organizzando le operazioni per la preparazione della soletta del ponte per poter riconsegnare l’opera alla città in tempi record.