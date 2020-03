Coronavirus, il lato ironico del web si mobilita: "Savona white farinata posting" partecipa all'iniziativa nazionale di "Memeficenza" in favore della Protezione civile

È il momento di fare sul serio, anche per chi tutti i giorni ci delizia alimentando il lato più ironico e pungente del web. Il mondo dei ‘meme’ si attiva per raccogliere fondi a favore della Protezione civile con il primo evento nazionale di ‘Memeficenza’. Le pagine semiserie di mezza Italia hanno unito le forze per spingere tutti a donare a favore di chi da giorni è al lavoro per salvare vite e aiutare chi ha bisogno.

In prima linea ci sono anche i ragazzi di "Savona white farinata posting” pagina conosciuta in città (se non la conoscete, andate a dare un’occhiata su Facebook).

Insieme ai loro colleghi memisti di tutta Italia (in Liguria partecipano anche Sanrememes e Genowave) stanno diffondendo i riferimenti alla pagina nazionale, disponibile cliccando QUI. Si potrà donare per una settimana. Si tratta del primo evento nazionale nel suo genere, per il quale i ragazzi della pagina savonese hanno contribuito attivamente con la creazione delle locandine e delle grafiche.