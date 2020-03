Coronavirus: in atto le misure di contenimento presso le Poste di Borgio Verezzi

Comunicazione di servizio da parte del Comune di Borgio Verezzi:

si ricorda che, nell'ambito delle misure di contenimento del Coronavirus, gli uffici postali cittadini resteranno aperti soltanto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.

I pagamenti delle pensioni, in anticipo rispetto a quanto abitualmente programmato, prenderanno il via dal 26 marzo. Ovviamente si invitano tutti i beneficiari, quando possibile, a fare accreditare direttamente la pensione su un conto corrente, postale o bancario, in modo da minimizzare gli spostamenti.

Questa misura precauzionale è particolarmente importante proprio per la terza età, che risulta più cagionevole nei confronti del virus.