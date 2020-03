La comunicazione ai tempi del Coronavirus: da Facebook a Whatsapp ecco come i sindaci restano in contatto con la gente

Molti sindaci dei diversi comuni del savonese in questo difficile momento legato all'emergenza Coronavirus giornalmente avvisano i loro abitanti cercando, oltre a sensibilizzarli chiedendogli di stare nella propria abitazione, anche di aggiornarli sui decreti ministeriali, rispondendo ai dubbi e per quanto possibile illustrare la situazione territoriale.

Le dirette Facebook invece vanno per la maggiore per il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano, per Giuseppe De Fezza a Toirano e per Mauro Demichelis ad Andora.