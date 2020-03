Savona. L'assessore allo Sviluppo Economico Zunato: "Stop alle attività produttive e commerciali non essenziali"

A comunicarlo è l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona, dottoressa Zunato, che prosegue: " La priorità ora è la salute pubblica, per cui ottemperare al DPCM non solo è obbligatorio, ma non farlo è un reato: infatti, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale" che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. La condanna comporta iscrizione nel casellario, divenendo quindi pregiudicati ".

" Col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo, sono state sospese tutte le attività commerciali e produttive non essenziali, ovvero quelle non rientranti nella tabella di seguito, che non possano essere svolte in modalità smart ".

"Pur comprendendo appieno la situazione di grandissima difficoltà che le nostre attività stanno attraversando, momento che segue ad eventi gravi che già hanno toccato pesantemente la nostra regione, dobbiamo mantenere i nervi saldi: focalizzare un passo per volta. Ora è il momento di resistere, fruendo del maggiore tempo disponibile per la richiesta di tutti i benefici possibili, messi in campo da Regione Liguria e dal Governo, subito dopo pensare ad una programmazione che magari contempli anche una maggiore efficienza dell'azienda dal punto di vista digitale. L'importante è non perdersi d'animo, gli strumenti per assicurare la liquidità son stati messi in campo. Nessuno come le nostre imprese, ha la capacità creativa e di adattamento, l'importante è non fare ora mosse azzardate, sulla spinta emotiva, dettate dallo scoramento. Teniamo duro, dopo ripartiremo insieme" conclude l'assessore Zunato.