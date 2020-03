Coronavirus, Toti: "I contagi aumentano, ma la curva si sta lievemente flettendo. È un segnale positivo"

"I numeri ci dicono che il contagio continua a crescere nella nostra regione così come i decessi, ma sono aumentati anche i guariti. La curva si sta lievemente flettendo ed un segnale positivo. Speriamo si consolidi in settimana". Così il presidente della Regione Giovanni Toti nel consueto punto stampa serale, effettuato con l'assessore alla sanità Sonia Viale, l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, il primario di "Malattie Infettive" del San Martino Matteo Bassetti e con il sindaco di Genova Marco Bucci, sui dati legati all'emergenza dal contagio da Coronavirus.

Ad oggi sono 1693 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 215 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 894 sono gli ospedalizzati, di cui 138 in terapia intensiva, 657 persone sono invece al domicilio (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) sono in tutto 142. I guariti, con 2 test consecutivi negativi, sono 17 (3 più di ieri), le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 212 (41 più di ieri).Degli 894 ospedalizzati nel distretto dell'Asl1 sono 130 (17 in terapia intensiva), dell'Asl2 sono 132 (15 in terapia intensiva) del'Asl 3 Colletta di Arenzano-Gallino Pontedecimo sono 10 e a Villa Scassi sono 148 (15 in terapia intensiva). Nel distretto dell'Asl4 invece, sono 49 (10 in terapia intensiva), dell'Asl5 sono 75 (14 in terapia intensiva), al San Martino sono ricoverate 148 persone (43 in terapia intensiva), al Galliera 134 (16 in terapia intensiva), al Gaslini 1 ed infine all' Evangelico 67 (8 in terapia intensiva). Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 2093. E tra i pazienti risultati positivi "il dieci percento appartiene al personale sanitario- ha dichiarato il presidente della Giunta regionale- un dato che è uguale a quello nazionale dove appunto è questa la media".

Il governatore ha poi riferito che la Regione è a lavoro per eseguire altri tamponi e anche i test sierologici;"si tratta di test in via sperimentale- ha detto Toti- li stiamo regolamentando perchè occorre una gestione accentrata da parte nostra". Da oggi poi è entrato in funzione l'ospedale galleggiante ossia la nave della Msc, attraccata al porto di Genova "verso cui abbiamo provveduto a trasferire quattro pazienti e nei prossimi giorni invece, troveranno assistenza altri pazienti dimessi dal San Martino". Altre novità sono anche in arrivo in merito alle mascherine e ad altri dispositivi sanitari. A breve arriveranno carichi di mascherine dalla Cina e dagli Usa sia di tipo professionale per i sanitari che "chirurgiche" utili ai cittadini. "Da mercoledì- ha dichiarato Toti- le "chirurgiche" verranno distribuite ai sindaci che le riceveranno entro venerdì. Di questo siamo soddisfatti e ed entro le prossime settimane contiamo di arrivare a 4 milioni di mascherine sul territorio".