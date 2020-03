Pietra Ligure in lutto: si è spento Basilio Sangiorgi, comandante dei carabinieri

Maresciallo maggiore dell’Arma in congedo dal 2016, Sangiorgi era originario di Albenga e proprio nella città delle torri faceva parte della sezione ingauna dell'associazione nazionale carabinieri. Aveva iniziato la sua carriera a Corsico (Milano). Fu trasferito poi ad Imperia e di qua andò a comandare la stazione di Pietra Ligure dal 2008 al 2014. Passò poi come vicecomandante alla stazione di Alassio, dove nel 2015 concluse la sua carriera prematuramente per motivi gravi di salute.

Un volta in pensione, partecipava immancabilmente a tutte le cerimonie ed eventi dell'Associazione Carabinieri di Albenga.