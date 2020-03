Emergenza Coronavirus nel settore marittimo: l'analisi di UGL Liguria

Il Segretario Regionale UGL delle Attività Marittime e Portuali Sig. Giorgio Vallone

- raccolte le segnalazione delle lavoratrici e lavoratori UGL di tutto il comparto marittimo e portuale, in un simile momento di difficoltà e di totale crisi generata dall’emergenza Covid-19, considerati tutti gli sforzi che stanno compiendo gli operatori del settore - in prima linea le compagnie di navigazione sia pubbliche che private

- cercando di scongiurare la possibilità di fermare completamente le attività ad essi collegate, con possibili e gravissime ripercussioni su tutto il tessuto produttivo, evidenziando come queste siano totalmente necessarie e indispensabili a garantire l’approvvigionamento di tutti quei beni di vitale importanza per le strutture alimentari, sanitarie, ospedaliere, farmaceutiche, etc. in questa delicatissima fase di emergenza;

- sentite le parti datoriali, in modo particolare le compagnie di navigazione Moby, Tirrenia e GNV, raccolte le forti preoccupazioni dettate soprattutto in questo momento dal crollo di alcune linee tradizionalmente strategiche riferite alle destinazioni classiche delle nostre maggiori isole (Sardegna e Sicilia) oltre alla Tangeri-Tunisi che generavano un flusso importantissimo di passeggeri in entrata ed uscita, garantendo quella continuità economica basilare alle compagnie stesse

provvede a renderne conto al Segretario Regionale UGL Liguria Sig. Stelvio Musicò il quale - raccolte le criticità del comparto - ritiene necessario produrre un documento contenente tutte le possibili proposte per sostenere sia le imprese che i lavoratori ad esse collegate, coinvolgendo le Istituzioni ed ovviamente per competenza gli assessorati di pertinenza; preso atto della richiesta formalizzata da UGL Liguria, l’Assessore del Comune di Genova Dott. Francesco Maresca, con delega diretta alle politiche del mare ed i rapporti con il mondo portuale e logistico, intende approfondire la situazione del momento con gli Assessori Regionali preposti con un confronto che coinvolga tutti, volto a valutare al meglio il contesto attuale.

Auspichiamo perciò una serie di interventi urgenti, riunendo ad un tavolo di lavoro unico tutte le parti datoriali, sindacali, istituzionali a salvaguardia delle imprese e dei lavoratori. In una nota, si segnala la presenza - a tutela dei lavoratori di aziende marittime - di un Fondo di solidarietà, rivolto ad aziende con più di cinque dipendenti, anche a terra, che abbiano perso il lavoro per motivi riconducibili a crisi aziendali e a momenti di difficoltà. Insieme a tutte le Parti restiamo presenti e naturalmente a completa disposizione del nostro Paese; questa la posizione del Capogruppo di F.D.I. Dott. Augusto Sartori, che presenterà alla prossima seduta del Consiglio Regionale Liguria un’interrogazione dove si evidenzierà la necessità di intervenire con una serie mirata di ammortizzatori sociali a sostegno del sistema portuale e marittimo, al fine di ridurre gli impatti negativi generati dall’emergenza Covid-19, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Infine, è doveroso da parte nostra ringraziare tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori di un comparto così importante e così complesso come quello marittimo e portuale, che nonostante le tantissime difficoltà non si è ancora fermato garantendo in piena emergenza la continuità di traffici nazionali ed internazionali.