Coronavirus, Lega: "Il Governo sblocchi la sperimentazione del Ramdesevir"

"Non si può perdere tempo, non ce n’è più: la sanità ligure è al limite del collasso con quasi 1500 pazienti affetti da Covid-19 e 132 ospedalizzati in terapia intensiva. Non è possibile che, in questo quadro drammatico, un cavillo burocratico blocchi la sperimentazione del farmaco Ramdesivir". Lo dichiarano i parlamentari liguri della Lega, la senatrice Stefania Pucciarelli e il deputato Lorenzo Viviani.

"Come ha denunciato l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Viale, il governo, con il nuovo dl Cura, ha accentrato tutte le autorizzazioni e ha tolto ogni competenza ai Comitati etici regionali. Il che vuol dire che senza l’autorizzazione dell’Istituto Spallanzani di Roma e dell’Aifa, agenzia del farmaco, è sospesa la sperimentazione del farmaco antivirale in Liguria, dove già veniva effettuata. Una perdita di tempo insensata, che blocca l’uso del farmaco sui pazienti liguri".

"I parlamentari liguri delle forze di governo, Paita e Orlando, si uniscano al nostro pressing per rimediare a questo insulso cavillo che rischia di rallentare pesantemente gli effetti della sperimentazione dell’antivirale nella nostra regione” concludono i parlamentari liguri della Lega, la senatrice Stefania Pucciarelli e il deputato Lorenzo Viviani.