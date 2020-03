Costa Luminosa a Savona, Valente (M5s): "Dalla sindaca Caprioglio accuse strumentali"

Un bilancio sulla situazione della Costa Luminosa a Savona arriva dal parlamentare del Movimento 5 Stelle Simone Valente: "In questi giorni ho seguito da vicino la vicenda della nave da crociera Costa Luminosa attraccata a Savona con a bordo centinaia di passeggeri italiani e stranieri, alcuni di loro anche con sintomi da Covid-19.

Sono stato in continuo contatto con il Prefetto di Savona Antonio Cananá, il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il Ministero dei Trasporti e la Farnesina che si sono adoperati fin dal primo momento per gestire l’emergenza al fine di non sovraccaricare le strutture sanitarie della nostra città.

Entro domani i passeggeri dovrebbero sbarcare ed essere destinati a due regioni che si sono rese disponibili all’accoglienza. Nulla è stato lasciato al caso e da parlamentare ho fatto tutto il necessario per interessare a tutti livelli istituzionali della vicenda. In questo momento qualsiasi polemica appare un inutile spreco di energie, oltre che un esercizio di cattivo gusto".

Valente tuttavia puntualizza un aspetto politico della vicenda: Mi trovo costretto a rispondere alle accuse della sindaca di Savona, che ancora una volta, non ha perso l’occasione per distinguersi sul piano delle strumentalizzazioni.

Spiace doverla smentire, ma non è assolutamente vero che nessun parlamentare del territorio si sia occupato della nave. Ce ne siamo occupati, senza post e senza dichiarazioni urlate, perché in questo momento prevale l’interesse pubblico. Dobbiamo trovare una soluzione e non qualche riflettore temporaneo.

Tutti facciano la loro parte, ognuno secondo il suo grado di competenza. Maggiore serietà non guasterebbe perché il nostro compito principale in questo momento è quello di rassicurare i cittadini e farli sentire al sicuro.

Colgo l’occasione per ringraziare la Protezione Civile per l’enorme lavoro che sta portando avanti in tutta Italia per far fronte a questa emergenza".