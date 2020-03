L'onorevole albenganese Vazio su Costa Luminosa: "Serve rispetto rigoroso di tutte le norme"

Le raccomandazioni dell'onorevole Franco Vazio, parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, in merito allo scalo savonese della nave da crociera Costa Luminosa: "L’armatore e il comandante della nave devono adottare tutte le misure di prevenzione sanitaria imposte dalla legge e dalle ordinanze vigenti.

Dobbiamo e vogliamo sapere quanti italiani e quanti stranieri - turisti e dell’equipaggio - siano o meno positivi al Covid - 19.

Esiste un Decreto dei Ministri De Micheli e Speranza, che fissa norme rigorose, che non può e non deve essere interpretato con approssimazione; in questo momento non possiamo permetterci alcun errore.

Perché il sistema sanitario Ligure è oggettivamente sotto pressione, perché i cittadini in questi giorni stanno facendo sacrifici enormi.

Costa Crociere deve garantire, in assoluta sicurezza, il trasferimento protetto dei turisti e dell’equipaggio in un Porto e con strutture dedicate e idonee a tale scopo.

Savona e la Liguria non devono e non possono correre alcun rischio".