Mario Carrara dice "No" al consiglio comunale a Pietra Ligure: "Siamo in piena emergenza pandemia"

"Ritengo assolutamente assurdo convocare un consiglio comunale a Pietra Ligure il 27 marzo. Come si può pensare di radunare tante persone a un tavolo dentro una sala chiusa in piena emergenza pandemia?"

Con queste parole il consigliere comunale di opposizione Mario Carrara "respinge al mittente" l'invito a partecipare alla seduta consiliare in programma a Palazzo Golli tra soli quattro giorni da adesso.

Anzi, Carrara scrive al sindaco Luigi De Vincenzi e al presidente del consiglio comunale Michela Vignone chiedendo che la seduta sia annullata.

Nel testo della missiva si legge: "Ho ricevuto la convocazione della riunione del Consiglio Comunale.

Con meraviglia, se non vero "sbigottimento", ho constatato che essa e' stata prevista per il giorno 27 MARZO 2020, alle ore 18.

In un periodo di PIENA EMERGENZA per l'epidemia da "corona virus" che sta flagellando l'Italia, provocando migliaia di morti, e che non risparmia la Liguria. Nell'ospedale Santa Corona della nostra città, oltre che in quello di Albenga, sono decine le persone ricoverate per questo virus.

Il Governo nazionale sta emanando ininterrotte ordinanze per scoraggiare le occasioni di incontro, socializzazione, assembramento tra le persone, tra cui l'ultima, del 22 Marzo 2020, é la più dura e stringente.

Nel nostro Comune sono stati chiusi coi lucchetti i cancelli dei Cimiteri e dei parchi e giardini pubblici, anche per impedire non solo gli incontri tra le persone ma anche le sole corse e le passeggiate solitarie; sono stati chiusi gli impianti sportivi, le palestre ed ogni altro luogo di esercizio pubblico dove potesse crearsi occasione di "aggregazione" di persone.

Mi chiedo: ma come si fa, con che criterio, con che senso, si possa convocare, a quanto pare "in deroga a tutte le norme emergenziali", una riunione, che "dovrebbe essere pubblica" per sua natura proprio in un periodo drammatico come questo???

A cosa servono gli appelli a stare in casa, a evitare gli "assembramenti", con giuste punizioni per chi contravviene, se poi, assurdamente, si convoca una riunione in una stanza chiusa dove, come minimo, staranno insieme 13 componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, la Polizia locale ed i funzionari comunali competenti? Quindi, non meno di 15 persone?

E non ho parlato del PUBBLICO! Perché le riunioni del Consiglio Comunale hanno un senso democratico SOLO se vi possono intervenire, assistendo, i cittadini che lo vogliano. Ciò e' tanto più vero che solo in rarissimi casi le riunioni del Consiglio Comunale si svolgono a "porte chiuse".

Ma questa prossima é scritto che si svolgerà proprio a "porte chiuse" !

E perché? Forse per tutelare i cittadini a non prendersi il virus dai Consiglieri Comunali, dal Sindaco o dal Segretario Comunale e dai vigili ed impiegati comunali? O per tutelare tutte queste appena citate persone a non prendersi il virus da cittadini imprevisti, "infetti", portatori del virus?

Oppure solo per "Non riempire TROPPO " la sala chiusa? Ma, ci chiediamo ancora: essendoci già, come minimo, una quindicina di persone a fare il Consiglio, qual'è il limite di "assembramento" oltre il quale diventa "TROPPO " e, quindi, "pericoloso" chiamare e concentrare in una stanza chiusa delle persone? Quindici persone, non sono già " TROPPE " di per sé stesse...?

Il fatto (ma in questo contesto "marginale") che sia stato posto all'ordine del giorno, il bilancio comunale di previsione per il triennio 2020/2022, il primo della gestione "De Vincenzi", vorrebbe che, essendo questo l'atto più importante di un'Amministrazione Comunale, la seduta in cui viene discusso fosse la più "pubblica ed aperta" possibile: non certamente a "porte chiuse", come viene programmata.

Se non ci trovassimo in un contesto "drammatico" come il presente, ma "normale", ci verrebbe il sospetto che tutto ciò sia un "colpo di mano " per discutere un atto del genere senza avere la presenza fisica di nessun spettatore "che disturbi".

Poiché lo scrivente Consigliere, finora, (come la stragrande maggioranza degli italiani) é stato osservante delle prescrizioni governative e locali impartite, in tema di "contenimento della propagazione dell'epidemia di coronavirus", annuncia, suo malgrado, che se tale "sciagurata" convocazione del Consiglio Comunale venisse confermata, vi parteciperà, com'è suo dovere, in quanto Consigliere Comunale convocato.

"Suo proprio malgrado", ha scritto, in quanto, pur non accusando sintomatologie particolari, non é in grado di "garantire" circa la propria non "infettivibilità" verso gli altri; né, al contempo, però, possiede alcuna garanzia che alcuno degli altri convocati, o partecipanti a qualsiasi titolo, alla riunione di Consiglio Comunale possa essere in condizioni di "piena salute", perciò scevro dalla possibilità di contagiare gli altri intervenuti.

Sembrerebbe conseguente "naturale" in questo contesto, annunciare che, se per qualsiasi motivo, insorgessero situazioni di contagio o di malattia o anche solo di "quarantena obbligatoria", per aver partecipato al Consiglio Comunale le responsabilità ricadrebbero interamente sul Presidente del Consiglio Comunale, che ha convocato la seduta e sul Sindaco che, evidentemente, ha concordato con lo stesso Presidente la convocazione e la data della riunione. Essi ne risponderebbero personalmente ed in solido.

Per tutto quanto scritto sopra e finora argomentato, ritenendo la convocazione suddetta del Consiglio Comunale per il prossimo 27 Marzo 2020 un'assurda abnormità ed un clamoroso errore, lo scrivente Consigliere Comunale chiede che la stessa convocazione sia ANNULLATA ed il Consiglio Comunale venga convocato a data da destinarsi, quando, comunque, l'attuale fase emergenziale sarà conclusa".