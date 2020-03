Michelucci (Italia Viva): "La gente sta più in casa, necessario arginare il caro-bollette"

Annuncia Juri Michelucci, consigliere regionale del Gruppo Italia Viva: "Ho scritto al Presidente Toti per porre alla sua attenzione le difficoltà oggettive in cui versano molte famiglie dovendo pagare tariffe delle principali utenze domestiche particolarmente salate a causa della permanenza forzata all'interno delle abitazioni.

Un tema non secondario in un momento di precarietà economica che sta coinvolgendo in prima persona molti cittadini. Per questo ho richiesto un interessamento del Presidente della giunta ligure verso i principali gestori di utenze domestiche affinché vengano ampliate le fasce orarie in cui usufruire di tariffazione agevolate, quali quelle notturne per esempio.

Una misura dettata dall'emergenza che potrebbe costituire una boccata d'ossigeno e un segnale di attenzione verso tutti i consumatori."